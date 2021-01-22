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22 січня 2021, 17:52 5

У Києві завершили демонтаж стелі, що обвалилася в переході на Майдані

22 січня 2021, 17:52 5
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Востаннє капітальний ремонт переходу на Майдані Незалежності проводили в 2002 році
Востаннє капітальний ремонт переходу на Майдані Незалежності проводили в 2002 році
Фото: КМДА
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У столиці завершили демонтаж підвісних конструкцій стелі підземного переходу на Майдані Незалежності, яка обвалилася зранку 22 січня.

Про це повідомляє "Київавтодор", передає RegioNews.

Працівники КП ШЕУ Шевченківського району завершили демонтаж підвісних конструкцій стелі, які впали, а також провисали. Загалом прибрали близько 50 м кв конструкцій", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії зазначили, що балансоутримувач перевірить інші підвісні конструкції стелі цього підземного переходу.

Зараз тривають відновлювальні роботи підвісних конструкцій стелі. Попередньо, працівники ДЕУ працюватимуть протягом 2 днів", - розповіли в "Київавтодорі".

Також чиновники нагадали, що підвісну стелю в пішохідному переході облаштовували до Євро-2012 за кошти інвесторів, всі роботи виконувала приватна підрядна організація.

Останній капітальний ремонт переходу на Майдані Незалежності проводили в 2002 році.

Завершено демонтаж зруйнованих і провислих конструкцій стелі в переході на Майдані Незалежності, - Київавтодор 02

Нагадаємо, у центрі Києва обвалилася стеля у переході під Майданом, попередня причина обвалу - старий бетон, який почав сипатися.

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