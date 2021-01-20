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20 января 2021, 16:01 310

Украина хочет купить еще одну вакцину от коронавируса

20 января 2021, 16:01 310
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Речь идет об индийском препарате Serum Institute
Речь идет об индийском препарате Serum Institute
Рixabay
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Министерство здравоохранения проводит переговоры о закупке еще одной вакцины от COVID-19. Могут заключить контракт с индийским производителем Serum Institute.

Как пишет RegioNews, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе заседание парламентского комитета здоровья нации.

Впрочем, он не уточнил, идет ли речь о закупке вакцины, разработанной непосредственно Serum Institute, или о вакцине других компаний, производимых индийской компанией.

"Параллельно проводятся переговоры с индийским производителем - компанией Serum Institute, который может производить американскую вакцину "Нововакс" и имеет возможность производить вакцину компании "АстраЗенека" на это время", - сообщил он.

Напомним, в Украине уже подготовили два самолета для перевозки вакцины от коронавируса.

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