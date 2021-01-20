Украина хочет купить еще одну вакцину от коронавируса
Министерство здравоохранения проводит переговоры о закупке еще одной вакцины от COVID-19. Могут заключить контракт с индийским производителем Serum Institute.
Как пишет RegioNews, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе заседание парламентского комитета здоровья нации.
Впрочем, он не уточнил, идет ли речь о закупке вакцины, разработанной непосредственно Serum Institute, или о вакцине других компаний, производимых индийской компанией.
"Параллельно проводятся переговоры с индийским производителем - компанией Serum Institute, который может производить американскую вакцину "Нововакс" и имеет возможность производить вакцину компании "АстраЗенека" на это время", - сообщил он.
Напомним, в Украине уже подготовили два самолета для перевозки вакцины от коронавируса.