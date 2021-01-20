Сутки на Донбассе: боевики вели обстрел вблизи Водяного и Пивденного

Боевых потерь среди украинских защитников нет

Боевых потерь среди украинских защитников нет

Фото: штаб ООС

В течение предыдущих суток, 19 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе населенного пункта Пивденное российско-оккупационные войска вели огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские военнослужащие открыли огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики совершили лишь одно нарушение перемирия.