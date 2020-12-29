В плену боевиков в ОРДЛО находится 251 украинец - Денисова

К омбудсмену также поступают обращения от освобожденных граждан относительно содействия обеспечению их социальной защиты

К омбудсмену также поступают обращения от освобожденных граждан относительно содействия обеспечению их социальной защиты

Фото: Facebook

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в плену боевиков на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается 251 гражданин Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook омбудсмена.

Сейчас в застенках оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 251 гражданин Украины. Их освобождение является самым важным заданием всех привлеченных компетентных органов к этому процессу", - отметила омбудсмен.

Денисова напомнила, что 29 декабря 2019 года, в свои семьи на подконтрольную правительству Украины территорию вернулось 76 граждан, в том числе 12 военнослужащих, находившихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.

В течение года ко мне поступали обращения от освобожденных граждан по содействию обеспечения их социальной защиты”, - сообщила она.

Омбудсмен добавила, что обращалась к членам правительства относительно законодательного урегулирования вопроса установления статуса и правовой защиты лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и о необходимости формирования перечня субъектов предоставления медицинских и реабилитационных услуг, которым будут возмещаться расходы за предоставленные освобожденным лицам услуги.

Ранее Резников заявил, что обмен пленными заблокирован и в этом году вряд ли состоится.