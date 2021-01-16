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16 января 2021, 14:43 3

В Украине из-за сильных морозов развернуто более 4 тысяч пунктов обогрева

16 января 2021, 14:43 3
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В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей
В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей
Фото: РБК-Украина
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Из-за сильных морозов в Украине развернуто 4 тыс. 227 пунктов обогрева. Из них местным самоуправлением - 4 тыс. 200 стационарных пунктов, а ГСЧС - 27 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что все пункты ГСЧС установлено с соблюдением всех требований санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Они обеспечены средствами обогрева на твердом топливе, медицинскими аптечками и огнетушителями. В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей.

Напомним, на днях в четырех областях Украины остались без света 55 населенных пунктов.

погода Украина спасатели ГСЧС
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