В Україні через сильні морози розгорнуто понад 4 тисячі пунктів обігріву
У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників
У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників
Через сильні морози в Україні розгорнуто 4 тис. 227 пунктів обігріву. З них місцевим самоврядуванням - 4 тис. 200 стаціонарних пунктів, а ДСНС - 27 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів.
Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зазначається, що усі пункти ДСНС встановлено із дотриманням всіх вимог санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки. Вони забезпечені засобами обігріву на твердому паливі, медичними аптечками та вогнегасниками. У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників.
Нагадаємо, днями у чотирьох областях України залишилися без світла 55 населених пунктів.
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Коаліційні ігри: чим закінчиться політична криза на Чернігівщині
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Київську міськраду