В Україні через сильні морози розгорнуто понад 4 тисячі пунктів обігріву

У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників

У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників

Фото: РБК-Україна

Через сильні морози в Україні розгорнуто 4 тис. 227 пунктів обігріву. З них місцевим самоврядуванням - 4 тис. 200 стаціонарних пунктів, а ДСНС - 27 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що усі пункти ДСНС встановлено із дотриманням всіх вимог санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки. Вони забезпечені засобами обігріву на твердому паливі, медичними аптечками та вогнегасниками. У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників.

Нагадаємо, днями у чотирьох областях України залишилися без світла 55 населених пунктів.