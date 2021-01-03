Чиновников в 2021 году обяжут сдавать экзамен на знание украинского языка

Депутаты и правоохранители не подпадают под эту категорию

Депутаты и правоохранители не подпадают под эту категорию

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь в эфире телеканала "Украина 24".

Так, в средине января в силу вступает одна из статей закона о функционировании украинского языка как государственного - претендентов на должности в госорганах обяжут сдавать экзамен.

"В первую очередь это будет касаться тех, кто претендует на государственную службу, это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Что касается другой категории - это и те граждане, которые вступают в гражданство. Это граждане других стран, которые путем сдачи государственного экзамена имеют право получить гражданство нашего государства", - рассказал он.

В то же время, некоторые категории госслужащих не будут сдавать такой экзамен.

Будут и те категории, которые не будут сдавать, по крайней мере в 2021 году, возможно, будут какие-то изменения в законе. Это касается в первую очередь депутатов, такова уж норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры. Я считаю, что каждый чиновник не должен пугаться своих знаний, и если он сдаст или не сдаст экзамен, должен сказать об этом. Это будет восприниматься намного лучше, чем раньше, когда "сдал" экзамен, а два слова связать не может", - сказал омбудсмен.

Напомним, языковой омбудсмен объяснил, каких сфер коснется переход на украинский язык с 16 декабря.