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15 января 2021, 10:57 5

В Харькове горело студенческое общежитие: эвакуировали полсотни человек

15 января 2021, 10:57 5
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Чтобы полностью потушить пламя, потребовалось более пол часа
Чтобы полностью потушить пламя, потребовалось более пол часа
Фото из открытых источников
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В Харькове 14 января произошел пожар в общежитии Харьковского национального автодорожного университета.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Спасателей вызвали в общежитии на улице Владислава Зубенко 14 января около пяти вечера. Пожар вспыхнул в одной из комнат на четвертом этаже девятиэтажного здания. Огонь распространился примерно на 5 кв. м.

Пожежа спалахнула в одній з кімнат на четвертому поверсі

Чтобы полностью потушить пламя, потребовалось более пол часа. Огнеборцы вывели на свежий воздух 45 человек. Никто не пострадал.

Напомним, 6 января на Ивано-Франковщине горели коттеджи с 25 туристами.

Украина население Харьков студент общежитие
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