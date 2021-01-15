В Харькове горело студенческое общежитие: эвакуировали полсотни человек

Чтобы полностью потушить пламя, потребовалось более пол часа

Чтобы полностью потушить пламя, потребовалось более пол часа

Фото из открытых источников

В Харькове 14 января произошел пожар в общежитии Харьковского национального автодорожного университета.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Спасателей вызвали в общежитии на улице Владислава Зубенко 14 января около пяти вечера. Пожар вспыхнул в одной из комнат на четвертом этаже девятиэтажного здания. Огонь распространился примерно на 5 кв. м.

Чтобы полностью потушить пламя, потребовалось более пол часа. Огнеборцы вывели на свежий воздух 45 человек. Никто не пострадал.

Напомним, 6 января на Ивано-Франковщине горели коттеджи с 25 туристами.