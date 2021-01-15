В Харькове горело студенческое общежитие: эвакуировали полсотни человек
Чтобы полностью потушить пламя, потребовалось более пол часа
Чтобы полностью потушить пламя, потребовалось более пол часа
В Харькове 14 января произошел пожар в общежитии Харьковского национального автодорожного университета.
Как сообщает RegioNews, об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
Спасателей вызвали в общежитии на улице Владислава Зубенко 14 января около пяти вечера. Пожар вспыхнул в одной из комнат на четвертом этаже девятиэтажного здания. Огонь распространился примерно на 5 кв. м.
Чтобы полностью потушить пламя, потребовалось более пол часа. Огнеборцы вывели на свежий воздух 45 человек. Никто не пострадал.
Напомним, 6 января на Ивано-Франковщине горели коттеджи с 25 туристами.
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