В "Укрэнерго" сказали, планируются ли веерные отключения света страной

Ранее в СМИ появилась информация, что госкомпания "Укрэнерго" готовится к веерным отключениям электроэнергии из-за нехватки угля на складах для поддержки генерации в период морозов

Ранее в СМИ появилась информация, что госкомпания "Укрэнерго" готовится к веерным отключениям электроэнергии из-за нехватки угля на складах для поддержки генерации в период морозов

Рixabay

Госкомпания "Укрэнерго" опровергла информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о плановых веерных отключениях электроэнергии из-за нехватки угля на складах для поддержания генерации в период морозов.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в заявлении пресс-службы компании. Так, в компании напомнили, что в течение 16-20 января по прогнозам ожидается значительное снижение среднесуточной температуры воздуха по всей территории Украины в среднем до -17 °С. Это обстоятельство, заявили в "Укрэнерго", вызывает сезонное увеличение объемов потребления электрической энергии в пиковые часы суток могут расти на величину до 3000 МВт и в целом достигать 25 000 тыс. МВт. Уточняется, что "для прохождения этого сложного периода НЭК "Укрэнерго" определило ряд мер для балансировки энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов потребления". "... принимая во внимание появление в прессе публикаций о якобы возможность введения графика аварийных отключений (так называемые "веерные отключения"), сообщаем, что такие меры пока не планируются", — указали в "Укрэнерго". Также там заявили, что графики ограничения мощности (ГОМ) как инструмент "не имеют никакого отношения к так называемых "веерных отключений" и не предусматривает отключение потребителей". "Вместо этого он предусматривает снижение мощности потребления отдельных промышленных предприятий, где это возможно, без нарушения их технологических процессов", — отметили в компании. Ранее сообщалось, что нардепы хотят, чтобы правительство вернуло льготный тариф на электричество.

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