В "Укрэнерго" сказали, планируются ли веерные отключения света страной
Госкомпания "Укрэнерго" опровергла информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о плановых веерных отключениях электроэнергии из-за нехватки угля на складах для поддержания генерации в период морозов.
Как пишет RegioNews, об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.
Так, в компании напомнили, что в течение 16-20 января по прогнозам ожидается значительное снижение среднесуточной температуры воздуха по всей территории Украины в среднем до -17 °С.
Это обстоятельство, заявили в "Укрэнерго", вызывает сезонное увеличение объемов потребления электрической энергии в пиковые часы суток могут расти на величину до 3000 МВт и в целом достигать 25 000 тыс. МВт.
Уточняется, что "для прохождения этого сложного периода НЭК "Укрэнерго" определило ряд мер для балансировки энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов потребления".
"... принимая во внимание появление в прессе публикаций о якобы возможность введения графика аварийных отключений (так называемые "веерные отключения"), сообщаем, что такие меры пока не планируются", — указали в "Укрэнерго".
Также там заявили, что графики ограничения мощности (ГОМ) как инструмент "не имеют никакого отношения к так называемых "веерных отключений" и не предусматривает отключение потребителей".
"Вместо этого он предусматривает снижение мощности потребления отдельных промышленных предприятий, где это возможно, без нарушения их технологических процессов", — отметили в компании.
Ранее сообщалось, что нардепы хотят, чтобы правительство вернуло льготный тариф на электричество.