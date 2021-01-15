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15 января 2021, 16:57 2

В "Укрэнерго" сказали, планируются ли веерные отключения света страной

15 января 2021, 16:57 2
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Ранее в СМИ появилась информация, что госкомпания "Укрэнерго" готовится к веерным отключениям электроэнергии из-за нехватки угля на складах для поддержки генерации в период морозов
Ранее в СМИ появилась информация, что госкомпания "Укрэнерго" готовится к веерным отключениям электроэнергии из-за нехватки угля на складах для поддержки генерации в период морозов
Рixabay
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Госкомпания "Укрэнерго" опровергла информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о плановых веерных отключениях электроэнергии из-за нехватки угля на складах для поддержания генерации в период морозов.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

Так, в компании напомнили, что в течение 16-20 января по прогнозам ожидается значительное снижение среднесуточной температуры воздуха по всей территории Украины в среднем до -17 °С.

Это обстоятельство, заявили в "Укрэнерго", вызывает сезонное увеличение объемов потребления электрической энергии в пиковые часы суток могут расти на величину до 3000 МВт и в целом достигать 25 000 тыс. МВт.

Уточняется, что "для прохождения этого сложного периода НЭК "Укрэнерго" определило ряд мер для балансировки энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов потребления".

"... принимая во внимание появление в прессе публикаций о якобы возможность введения графика аварийных отключений (так называемые "веерные отключения"), сообщаем, что такие меры пока не планируются", — указали в "Укрэнерго".

Также там заявили, что графики ограничения мощности (ГОМ) как инструмент "не имеют никакого отношения к так называемых "веерных отключений" и не предусматривает отключение потребителей".

"Вместо этого он предусматривает снижение мощности потребления отдельных промышленных предприятий, где это возможно, без нарушения их технологических процессов", — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что нардепы хотят, чтобы правительство вернуло льготный тариф на электричество.

Украина фейк электричество
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