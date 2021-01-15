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15 січня 2021, 16:57 5

В "Укренерго" сказали, чи плануються віялові відключення світла країною

15 січня 2021, 16:57 5
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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що держкомпанія "Укренерго" готується до віялових відключень електроенергії через брак вугілля на складах для підтримки генерації в період морозів
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що держкомпанія "Укренерго" готується до віялових відключень електроенергії через брак вугілля на складах для підтримки генерації в період морозів
Рixabay
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Держкомпанія "Укренерго" спростувала інформацію, що з'явилася в деяких ЗМІ, про планові віялові відключення електроенергії через брак вугілля на складах для підтримки генерації в період морозів.

Як пише RegioNews, про це йдеться в заяві пресслужби компанії.

Так, в компанії нагадали, що протягом 16-20 січня за прогнозами очікується значне зниження середньодобової температури повітря по всій території України в середньому до -17 °С.

Ця обставина, заявили в "Укренерго", викликає сезонне збільшення обсягів споживання електричної енергії, що в пікові години доби можуть рости на величину до 3000 МВт і в цілому досягати 25 000 тис. МВт.

Уточнюється, що "для проходження цього складного періоду НЕК "Укренерго" визначило ряд заходів для балансування енергосистеми і покриття додаткового навантаження в години ранкового і вечірнього максимумів споживання".

"... беручи до уваги появу в пресі публікацій про нібито можливість введення графіку аварійних відключень (так звані "віялові відключення"), повідомляємо, що такі заходи поки не плануються", — вказали в "Укренерго".

Також там заявили, що графіки обмеження потужності (ГОМ) як інструмент "не мають жодного відношення до так званих "віялових відключень" і не передбачає відключення споживачів".

"Замість цього він передбачає зниження потужності споживання окремих промислових підприємств, де це можливо, без порушення їхніх технологічних процесів", — відзначили в компанії.

Раніше повідомлялося, що нардепи хочуть, аби уряд повернув пільговий тариф на електрику.

Україна фейк електрика
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