В "Укренерго" сказали, чи плануються віялові відключення світла країною

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що держкомпанія "Укренерго" готується до віялових відключень електроенергії через брак вугілля на складах для підтримки генерації в період морозів

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що держкомпанія "Укренерго" готується до віялових відключень електроенергії через брак вугілля на складах для підтримки генерації в період морозів

Рixabay

Держкомпанія "Укренерго" спростувала інформацію, що з'явилася в деяких ЗМІ, про планові віялові відключення електроенергії через брак вугілля на складах для підтримки генерації в період морозів.

Як пише RegioNews, про це йдеться в заяві пресслужби компанії. Так, в компанії нагадали, що протягом 16-20 січня за прогнозами очікується значне зниження середньодобової температури повітря по всій території України в середньому до -17 °С. Ця обставина, заявили в "Укренерго", викликає сезонне збільшення обсягів споживання електричної енергії, що в пікові години доби можуть рости на величину до 3000 МВт і в цілому досягати 25 000 тис. МВт. Уточнюється, що "для проходження цього складного періоду НЕК "Укренерго" визначило ряд заходів для балансування енергосистеми і покриття додаткового навантаження в години ранкового і вечірнього максимумів споживання". "... беручи до уваги появу в пресі публікацій про нібито можливість введення графіку аварійних відключень (так звані "віялові відключення"), повідомляємо, що такі заходи поки не плануються", — вказали в "Укренерго". Також там заявили, що графіки обмеження потужності (ГОМ) як інструмент "не мають жодного відношення до так званих "віялових відключень" і не передбачає відключення споживачів". "Замість цього він передбачає зниження потужності споживання окремих промислових підприємств, де це можливо, без порушення їхніх технологічних процесів", — відзначили в компанії. Раніше повідомлялося, що нардепи хочуть, аби уряд повернув пільговий тариф на електрику.

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