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В Украине еще почти 7 тысяч человек заболели коронавирусом: статистика по областям
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06 января 2021, 08:42 13

В Украине еще почти 7 тысяч человек заболели коронавирусом: статистика по областям

06 января 2021, 08:42 13
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Скончались за минувшие сутки - 228 украинцев
Рixabay
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В Украине 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего случаев в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет RegioNews.

Также за минувшие сутки госпитализировали 2 978 человек; летальных случаев - 228; выздоровели - 14 490 человек.

Вчера сделали 52 968 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 34 938, методом ИФА - 18 030).

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составляет 1 090 496 человек, 19 357 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 761 898 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

6 911 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 января 2021 года. В частности,...

Posted by Максим Степанов on Tuesday, January 5, 2021

Напомним, что заболеваемость COVID-19 в Украине превышает норму в 7 раз.

коронавирус Украина карантин министр болезнь
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