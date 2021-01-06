В Украине еще почти 7 тысяч человек заболели коронавирусом: статистика по областям

Скончались за минувшие сутки - 228 украинцев

Скончались за минувшие сутки - 228 украинцев

Рixabay

В Украине 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего случаев в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет RegioNews.

Также за минувшие сутки госпитализировали 2 978 человек; летальных случаев - 228; выздоровели - 14 490 человек.

Вчера сделали 52 968 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 34 938, методом ИФА - 18 030).

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составляет 1 090 496 человек, 19 357 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 761 898 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

6 911 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 января 2021 года. В частности,... Posted by Максим Степанов on Tuesday, January 5, 2021

Напомним, что заболеваемость COVID-19 в Украине превышает норму в 7 раз.