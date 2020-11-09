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09 ноября 2020, 09:24

Выборы на оккупированном Донбассе могут пройти по мажоритарной системе - Кравчук

09 ноября 2020, 09:24
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Для этого необходима полная демилитаризация территории
Для этого необходима полная демилитаризация территории
Фото: из открытых источников
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Верховая Рада может принять специальный закон о выборах на Донбассе. По мнению главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, сами выборы могут произойти по мажоритарной системе, однако только после восстановления контроля Украины над территорией ОРДЛО.

Как передает RegioNews, об этом Кравчук заявил в интервью ТАСС.

По словам первого президента Украины, принятие такого специального закона и проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в той ситуации, которая есть сейчас, невозможно.

Сначала мы предлагаем синхронную демилитаризацию этой территории, вывод всех незаконных вооруженных формирований, оружия. Потом Украина берет под свой личный контроль границу и территорию, не принимая какие-то сегодня шаги, которые могут быть предприняты через полгода-год", - сказал он.

Кравчук уточнил, что речь идет о шагах по утверждению закона о специфических условиях местного управления на Донбассе.

Далее формируется, по результатам выборов, местная власть. И эта власть начинает действовать вместе с Украиной, а государство берет на себя ответственность за создание условий для нормальной, но специфической жизни людей на этой территории с учетом того, как они видят эту жизнь, как они хотели", - заявил Кравчук.

Ранее сообщалось, что Кравчук считает, что Минские соглашения выполнить невозможно.

Леонид Кравчук ТКГ Донбасс выборы ОРДЛО
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