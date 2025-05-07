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В четверг в некоторых областях Украины будут заморозки. При этом синоптики не прогнозируют осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В Украине 8 мая не прогнозируют осадки в большинстве областей. Возможны кратковременные дожди только в Карпатском регионе и на юго-востоке.

Температура воздуха ночью в северных и большинстве восточных областей от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности грунта заморозки от 0 до 3 градусов. Днем от 9 до 14 градусов тепла. В других регионах ночью от 6 до 11 градусов, а днем от 15 до 20 градусов тепла.

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, на почве заморозки до 3 градусов. Днем от 9 до 14 градусов тепла. В столице ночью от 4 до 6 градусов, а днем от 12 до 14 градусов выше нуля.

Также синоптики предупредили, что 07-10 мая в южной части, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Винницкой области и Киеве чрезвычайный уровень пожарной опасности.