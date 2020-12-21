ООС: за сутки 9 нарушений, от обстрелов боевиков пострадал местный житель

Раненого доставили в больницу

Раненого доставили в больницу

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от Водяного, враг применил против наших защитников ручной противотанковый гранатомет, а вблизи Павлополя – произвел несколько очередей из стрелкового оружия. Оба вида оружия противник применил и возле населенного пункта Пески. Четыре раза враг провоцировал наших защитников в пригороде Авдеевки. Здесь оккупанты неоднократно применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также, российско-оккупационные войска прибегли к крайней дерзости и обстреляли мирное население вблизи Каменки. Совершив несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, оккупанты уничтожили трактор марки John Deere, который возвращался из сельскохозяйственных работ. Стоит отметить, что гражданскую технику уничтожено за пределами украинских позиций.

В результате обстрела один из трактористов получил ранения. Наши военные сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг один раз нарушил режим прекращения огня вблизи населенного пункта Южный. Здесь враг применил против украинских защитников противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На многочисленные и прицельные обстрелы противника наши защитники открыли огонь в ответ и заставили врага отказаться от дальнейших действий. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 21 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.