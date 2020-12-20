В течение суток боевики обстреляли Пески, Авдеевку, Водяное и Павлополь

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет

Фото из открытых источников

За текущие сутки, 20 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.

Большинство обстрелов вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Так, недалеко от населенного пункта Пески противник открывал неприцельный огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Авдеевки и Водяного, что на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов. Также, на этих направлениях и в районе Павлополя враг вел огонь и из стрелкового оружия.

Под вечер не было спокойно и в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". Здесь оккупанты вели неприцельный огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в направлении населенного пункта Южное.

Выстрелы оккупантов были неприцільними и не несли угрозы жизни наших защитников, поэтому ответный огонь они не открывали.

Саперы ГСЧС разминировали более 3 га территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.