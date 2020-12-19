На Донбассе за сутки четыре обстрела сил ООС, враг применял беспилотник

За прошедшие сутки интенсивность обстрелов украинских войск на Донбассе выросла

За прошедшие сутки интенсивность обстрелов украинских войск на Донбассе выросла

Фото: из открытых источников

19 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Южного враг открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, также несколько выстрелов оккупанты совершили из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет вблизи украинских позиций и в районе населенного пункта Шумы.

Позже, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь и возле Авдеевки, использовав для своих провокаций крупнокалиберные пулеметы. А на Приазовье, неподалеку Водяного, с пересечением линии разграничения был зафиксирован пролет вражеского БПЛА, дальнейшее применение которого остановили умелые действия наших средств РЭБ", - рассказали в штабе ООС.

Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет.

Напомним, на Донбассе боевики стреляли из запрещенного оружия, зафиксировано 5 нарушений "тишины".