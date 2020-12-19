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19 декабря 2020, 18:28 63

На Донбассе за сутки четыре обстрела сил ООС, враг применял беспилотник

19 декабря 2020, 18:28 63
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Фото: из открытых источников
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19 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Южного враг открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, также несколько выстрелов оккупанты совершили из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет вблизи украинских позиций и в районе населенного пункта Шумы.

Позже, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь и возле Авдеевки, использовав для своих провокаций крупнокалиберные пулеметы. А на Приазовье, неподалеку Водяного, с пересечением линии разграничения был зафиксирован пролет вражеского БПЛА, дальнейшее применение которого остановили умелые действия наших средств РЭБ", - рассказали в штабе ООС.

Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет.

Напомним, на Донбассе боевики стреляли из запрещенного оружия, зафиксировано 5 нарушений "тишины".

ООС АТО война Донбасс обстрелы сводка штаб
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