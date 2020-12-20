Оккупанты семь раз нарушили тишину на Донбассе

Боевых потерь и ранений нет

Боевых потерь и ранений нет

Фото из открытых источников

В течение прошлых суток, 19 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе ООС, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Южного. Близ населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также с помощью пулеметов враги осуществили провокационный обстрел наших позиций в пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". А вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вражескую огневую активность было замечено и неподалеку Павлополя, где для корректировки огня из АГС враг применил БпЛА. Пролет беспилотника над линией разграничения зафиксировали и близ Водяного.

Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 20 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, сутками ранее на Донбассе боевики стреляли из запрещенного оружия, зафиксировано 5 нарушений "тишины”.