Оккупанты семь раз нарушили тишину на Донбассе
В течение прошлых суток, 19 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщили в штабе ООС, передает RegioNews.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Южного. Близ населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также с помощью пулеметов враги осуществили провокационный обстрел наших позиций в пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". А вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вражескую огневую активность было замечено и неподалеку Павлополя, где для корректировки огня из АГС враг применил БпЛА. Пролет беспилотника над линией разграничения зафиксировали и близ Водяного.
Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток, 20 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Saturday, December 19, 2020
Напомним, сутками ранее на Донбассе боевики стреляли из запрещенного оружия, зафиксировано 5 нарушений "тишины”.