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Протягом доби бойовики обстріляли Піски, Авдіївку, Водяне та Павлополь
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20 грудня 2020, 17:52 2

Протягом доби бойовики обстріляли Піски, Авдіївку, Водяне та Павлополь

20 грудня 2020, 17:52 2
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Фото з відкритих джерел
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Протягом поточної доби, 20 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили в штабі ООС, пише RegioNews.

Більшість обстрілів збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, неподалік населеного пункту Піски противник відкривав неприцільний вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів. Також, на цих напрямках та в районі Павлополя ворог вів вогонь і зі стрілецької зброї.

Надвечір не було спокійно і в у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут окупанти вели неприцільний вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, та стрілецької зброї в напрямку населеного пункту Південне.

Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Сапери ДСНС розмінували більше 3 га території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, December 20, 2020

Нагадаємо, протягом минулої доби, 19 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

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