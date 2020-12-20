Протягом доби бойовики обстріляли Піски, Авдіївку, Водяне та Павлополь
Протягом поточної доби, 20 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомили в штабі ООС, пише RegioNews.
Більшість обстрілів збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, неподалік населеного пункту Піски противник відкривав неприцільний вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів. Також, на цих напрямках та в районі Павлополя ворог вів вогонь і зі стрілецької зброї.
Надвечір не було спокійно і в у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут окупанти вели неприцільний вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, та стрілецької зброї в напрямку населеного пункту Південне.
Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Сапери ДСНС розмінували більше 3 га території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, December 20, 2020
Нагадаємо, протягом минулої доби, 19 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.