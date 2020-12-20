Протягом доби бойовики обстріляли Піски, Авдіївку, Водяне та Павлополь

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає

Фото з відкритих джерел

Про це повідомили в штабі ООС, пише RegioNews.

Більшість обстрілів збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, неподалік населеного пункту Піски противник відкривав неприцільний вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів. Також, на цих напрямках та в районі Павлополя ворог вів вогонь і зі стрілецької зброї.

Надвечір не було спокійно і в у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут окупанти вели неприцільний вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, та стрілецької зброї в напрямку населеного пункту Південне.

Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Сапери ДСНС розмінували більше 3 га території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 19 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.