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На Донбассе сегодня наблюдается тишина, - штаб ООС
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08 декабря 2020, 18:05 6

На Донбассе сегодня наблюдается тишина, - штаб ООС

08 декабря 2020, 18:05 6
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В зоне ООС надлежащим образом выполняют задания другие составляющие сил обороны
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Сегодня, 8 декабря, обстрелов со стороны боевиков на Донбассе не зафиксировано.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, пишет RegioNews.

"С начала текущих суток, 8 декабря, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", — рассказали в штабе.

Там отметили, что в зоне ООС надлежащим образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.

"В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 6 гектаров территории и передано на уничтожение 136 взрывоопасных предметов", — рассказали в пресс-центре.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, December 8, 2020

Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе на всех участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Донбасс Украина война обстрелы оккупанты
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