На Донбассе сегодня наблюдается тишина, - штаб ООС
Сегодня, 8 декабря, обстрелов со стороны боевиков на Донбассе не зафиксировано.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, пишет RegioNews.
"С начала текущих суток, 8 декабря, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", — рассказали в штабе.
Там отметили, что в зоне ООС надлежащим образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.
"В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 6 гектаров территории и передано на уничтожение 136 взрывоопасных предметов", — рассказали в пресс-центре.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, December 8, 2020
Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе на всех участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.