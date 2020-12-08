На Донбассе сегодня наблюдается тишина, - штаб ООС

В зоне ООС надлежащим образом выполняют задания другие составляющие сил обороны

В зоне ООС надлежащим образом выполняют задания другие составляющие сил обороны

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Сегодня, 8 декабря, обстрелов со стороны боевиков на Донбассе не зафиксировано.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, пишет RegioNews.

"С начала текущих суток, 8 декабря, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", — рассказали в штабе.

Там отметили, что в зоне ООС надлежащим образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.

"В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 6 гектаров территории и передано на уничтожение 136 взрывоопасных предметов", — рассказали в пресс-центре.

Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе на всех участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.