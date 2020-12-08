На Донбасі сьогодні спостерігається тиша, - штаб ООС
Сьогодні, 8 грудня, обстрілів з боку бойовиків на Донбасі не зафіксовано.
Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, пише RegioNews.
"Від початку поточної доби, 8 грудня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", — розповіли у штабі.
Там зазначили, що в зоні ООС належно виконують завдання інші складові сил оборони.
"У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 6 гектарів території та передано на знищення 136 вибухонебезпечних предметів", — розповіли в пресцентрі.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, December 8, 2020
Нагадаємо, протягом попередньої доби на Донбасі на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.