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Сутки в ООС: боевики стреляли вблизи Водяного и Авдеевки
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08 декабря 2020, 08:13 30

Сутки в ООС: боевики стреляли вблизи Водяного и Авдеевки

08 декабря 2020, 08:13 30
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Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет
Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток на Донбассе на всех участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону позиций украинских защитников неподалеку Водяного, применив при этом автоматические станковые гранатометы.

Факт нарушения режима зафиксировано в вечернее время и в районе населенного пункта Новотроицкое, где враг применил подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А возле Авдеевки противник совершил выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

Провокационные действия российско-оккупационных войск не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также, нашими воинами был обнаружен факт инженерного оборудования позиций в направлении временно оккупированной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Южное", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 8 декабря, нарушения договоренностей, что были достигнуты 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим "тишины" вдоль линии разграничения сохранялся в полной мере.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Донбасс ООС обстрел военная техника боевики
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