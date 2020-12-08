Сутки в ООС: боевики стреляли вблизи Водяного и Авдеевки

Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет

Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток на Донбассе на всех участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону позиций украинских защитников неподалеку Водяного, применив при этом автоматические станковые гранатометы.

Факт нарушения режима зафиксировано в вечернее время и в районе населенного пункта Новотроицкое, где враг применил подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А возле Авдеевки противник совершил выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

Провокационные действия российско-оккупационных войск не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также, нашими воинами был обнаружен факт инженерного оборудования позиций в направлении временно оккупированной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Южное", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 8 декабря, нарушения договоренностей, что были достигнуты 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим "тишины" вдоль линии разграничения сохранялся в полной мере.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы.