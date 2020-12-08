На Херсонщине поймали на взятке налоговика

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения

Фото: МВД

На Херсонщине полицейские разоблачили во взяточничестве заместителя начальника одного из управлений налоговой службы: 3 000 долларов США неправомерной выгоды чиновник требовал и получил от предпринимателя за непрепятствование его работе.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что заместитель начальника управления - начальник отдела налоговой службы в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе обещал предпринимателю лишь при условии предоставления ему 3 000 долларов США "вознаграждения" принять положительное решение о снятии предприятия с группы "рискованных" и разблокировке налоговых деклараций.

"Сразу после получения обусловленной суммы неправомерной выгоды чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - подчеркнули в МВД.

Добавляется, что ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, на днях полиция в столице поймала нотариуса на взятке почти 1,2 млн грн.