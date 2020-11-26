Глава ВР Разумков снова сдал новый тест на COVID-19 и сообщил о результате

Он до сих пор находится на самоизоляции

Он до сих пор находится на самоизоляции

Facebook

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что его тест на коронавирус вновь оказался положительным. Он до сих пор находится на самоизоляции.

Об этом он сообщил в своем Facebook, пишет RegioNews.

"Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор "позитивный". Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе", - написал спикер ВР.

Разумков отметил, что статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительная.

"Надеюсь, что удаленный формат работы в комитетах и отсутствие пленарных заседаний в течение последних недель должен положительно повлиять на общую картину. Также надеюсь, что на следующей неделе уже смогу вернуться к полноценной парламентской работы", - сообщил он.

Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор "позитивный".... Posted by Дмитрий Разумков on Wednesday, November 25, 2020

Напомним, 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что у него подтвердили заболевание COVID-19.