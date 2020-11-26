Глава ВР Разумков знову здав новий тест на COVID-19 і повідомив про результат

Він ще досі перебуває на самоізоляції

Він ще досі перебуває на самоізоляції

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Глава Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що його тест на коронавірус знову виявився позитивним. Він ще досі перебуває на самоізоляції.

Про це він повідомив у своєму Facebook, пише RegioNews.

"Вже два тижні як я знаходжуся на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі "позитивний". Тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня", - написав спікер ВР.

Разумков зазначив, що статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна.

"Сподіваюся, що віддалений формат роботи в комітетах та відсутність пленарних засідань протягом останніх тижнів має позитивно вплинути на загальну картину. Також сподіваюся, що наступного тижня вже зможу повернутися до повноцінної парламентської роботи", - повідомив він.

Вже два тижні як я знаходжуся на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі "позитивний".... Posted by Дмитро Разумков on Wednesday, November 25, 2020

Нагадаємо, 11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що у нього підтвердили захворювання COVID-19.