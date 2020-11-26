Глава ВР Разумков знову здав новий тест на COVID-19 і повідомив про результат
Глава Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що його тест на коронавірус знову виявився позитивним. Він ще досі перебуває на самоізоляції.
Про це він повідомив у своєму Facebook, пише RegioNews.
"Вже два тижні як я знаходжуся на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі "позитивний". Тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня", - написав спікер ВР.
Разумков зазначив, що статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна.
"Сподіваюся, що віддалений формат роботи в комітетах та відсутність пленарних засідань протягом останніх тижнів має позитивно вплинути на загальну картину. Також сподіваюся, що наступного тижня вже зможу повернутися до повноцінної парламентської роботи", - повідомив він.
Вже два тижні як я знаходжуся на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі "позитивний"....Posted by Дмитро Разумков on Wednesday, November 25, 2020
Нагадаємо, 11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що у нього підтвердили захворювання COVID-19.