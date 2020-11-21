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21 ноября 2020, 12:41 5

Полиция будет усиленно охранять центр Киева в День Достоинства и Свободы

21 ноября 2020, 12:41 5
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Охрану общественного порядка будут обеспечивать правоохранители, нацгвардейцы, спасатели, подразделения взрывотехников и кинологов, а также полиция диалога
Охрану общественного порядка будут обеспечивать правоохранители, нацгвардейцы, спасатели, подразделения взрывотехников и кинологов, а также полиция диалога
Фото из открытых источников
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Полиция Киева усилила меры безопасности в местах проведения мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы. В столице запланировано проведение ряда мероприятий по случаю седьмой годовщины начала революции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Охрану общественного порядка будут обеспечивать правоохранители, нацгвардейцы, спасатели, подразделения взрывотехников и кинологов, а также полиция диалога.

Для координации действий правоохранительных органов и немедленного реагирования в случае изменения оперативной обстановки или возникновения внештатных ситуаций в Киеве работает ситуационный центр.

На локациях, где будут проходить акции при массовом участии граждан перед началом их проведения специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками проведут тщательную проверку.

Вместе с тем правоохранители усилили охрану и на центральных станциях столичного метрополитена, чтобы не допустить конфликтных ситуаций и нарушений общественного порядка, сотрудники полиции диалога и других профильных служб будут проводить превентивные мероприятия с участниками мероприятий, а при необходимости - выборочные поверхностные проверки граждан.

Украина порядок Киев полиция правоохранители
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