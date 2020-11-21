Поліція посилено охоронятиме центр Києва в День Гідності та Свободи

Охорону громадського порядку забезпечуватимуть правоохоронці, нацгвардійці, рятувальники, підрозділи вибухотехніків і кінологів, а також поліція діалогу

Охорону громадського порядку забезпечуватимуть правоохоронці, нацгвардійці, рятувальники, підрозділи вибухотехніків і кінологів, а також поліція діалогу

Фото з відкритих джерел

Поліція Києва посилила заходи безпеки в місцях проведення заходів з нагоди Дня Гідності і Свободи. У столиці заплановано проведення кількох заходів з нагоди сьомої річниці початку революції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Охорону громадського порядку забезпечуватимуть правоохоронці, нацгвардійці, рятувальники, підрозділи вибухотехніків і кінологів, а також поліція діалогу.

Для координації дій правоохоронних органів і негайного реагування в разі зміни оперативної обстановки або виникнення позаштатних ситуацій у Києва працює ситуаційний центр.

На локаціях, де будуть проходити акції за масової участі громадян перед початком їх проведення фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками проведуть ретельну перевірку.

Разом з тим, правоохоронці посилили охорону і на центральних станціях столичного метрополітену, щоб не допустити конфліктних ситуацій і порушень громадського порядку, співробітники поліції діалогу та інших профільних служб проводити превентивні заходи з учасниками заходів, а при необхідності - вибіркові поверхневі перевірки громадян.