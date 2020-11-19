Названа фамилия временного руководителя аэропорта "Борисполь"

Он будет возглавлять аэропорт до назначения нового руководителя

Он будет возглавлять аэропорт до назначения нового руководителя

Фото из открытых источников

Исполнять обязанности генерального директора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" будет Олег Струк.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Он возглавит аэропорт до назначения нового руководителя. Отмечается, что ранее Олег Струк занимал должность заместителя гендиректора по инженерно-техническому обеспечению и развитию персонала. Напомним, 18 ноября Кабмин назначил новым председателем таможенной службы Павла Рябикина, который с 2017 года возглавлял международный аэропорт "Борисполь".

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