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19 ноября 2020, 12:40 5

Названа фамилия временного руководителя аэропорта "Борисполь"

19 ноября 2020, 12:40 5
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Он будет возглавлять аэропорт до назначения нового руководителя
Он будет возглавлять аэропорт до назначения нового руководителя
Фото из открытых источников
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Исполнять обязанности генерального директора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" будет Олег Струк.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Он возглавит аэропорт до назначения нового руководителя.

Отмечается, что ранее Олег Струк занимал должность заместителя гендиректора по инженерно-техническому обеспечению и развитию персонала.

Напомним, 18 ноября Кабмин назначил новым председателем таможенной службы Павла Рябикина, который с 2017 года возглавлял международный аэропорт "Борисполь".

Украина Киев аэропорт Борисполь должность
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