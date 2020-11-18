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18 ноября 2020, 17:08 1

Во Львове поймали банду, которая грабила офисы и банкоматы по всей стране

18 ноября 2020, 17:08 1
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Всего зафиксировано как минимум восемь эпизодов краж
Всего зафиксировано как минимум восемь эпизодов краж
Фото: Нацполиция
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Во Львове задержали группировку, которая похищала деньги с офисов и банкоматов. Всего зафиксировано как минимум восемь эпизодов краж.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Установлено, что группа из четырех жителей Львовской области в возрасте от 29 до 51 года занималась кражей из офисов, магазинов и банкоматов. Работала банда исключительно ночью, используя современные устройства для глушения и поиска радиосигналов. Также при подготовке краж они использовали различные автомобили, которые после "операций" продавали или отправляли на разборку для запчастей.

Пока правоохранительные органы установили причастность банды к восьми краж во Львовской, Тернопольской и Волынской областях на общую сумму 3,5 миллиона гривен. 18 ноября были задержаны все участники группировки, однако двое из них пытались скрыться при задержании.

Во время 20 обысков изъяты спецтехника и другие средства для совершения краж, ювелирные изделия, иностранные автомобильные номера, автомобили подозреваемых и другие доказательства деятельности.

Организатор и трое соучастников были доставлены в Галицкий райсуд Львова для избрания меры пресечения. Их подозревают по ч.3, ч.4, ч5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (совершение преступления в составе организованной группы).

Напомним, в Виннице задержали преступников, которые взрывали и грабили банкоматы.

Украина Львов воровство полиция Нацполиция
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