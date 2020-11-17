Отмена "карантина выходного дня" и РРО: о чем будут говорить в Раде сегодня (ВИДЕО)

Вопрос о КСУ на рассмотрение парламента выносить не будут

Вопрос о КСУ на рассмотрение парламента выносить не будут

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На сегодняшнем заседании Верховная Рада Украины планирует рассмотреть проекты постановлений об отмене "карантина выходного дня", а также о своевременном информировании населения о введении карантинных мероприятий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня Рады.

Так, нардепы планируют определиться относительно проекта постановления об отмене "карантина выходного дня", а также о своевременном информировании граждан о введении карантина.

Парламентарии еще в начале заседания планируют заслушать информацию правительства относительно причин введения "карантина выходного дня" и по использованию средств госбюджета, которые были направлены на борьбу с коронавирусом.

Также парламентарии планируют повторно рассмотреть законопроект об отмене введения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) для ФОПов, а также законопроект о социальной защите населения в период карантина и президентский законопроект о "инвестнянях”.

Кроме того, в повестке дня нет ни одного законопроекта об урегулировании ситуации с политическим кризисом, который возник из-за скандального решения Конституционного суда Украины.

Напомним, сегодня утром под Радой произошли столкновения с правоохранителями на митинге предпринимателей. Протестующие выступают против введения кассовых аппаратов