В Харькове чиновника и подрядчика будут судить за растрату почти 1,4 млн грн бюджетных средств

Они заключали фиктивные соглашения на проведение ремонтов за бюджетные деньги

Они заключали фиктивные соглашения на проведение ремонтов за бюджетные деньги

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Руководитель коммунального предприятия заключал фиктивные сделки с частным подрядчиком на выполнение ремонтных работ, бюджетные средства разворовывали .

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

В течение 2017-2018 годов между КП и ООО заключены договора о проведении подрядчиком ремонтных работ, а в дальнейшем на счет подрядчика необоснованно перечислено почти 1,4 млн грн. Установлено, что фактически указанные работы выполнялись работниками коммунального предприятия.

Несмотря на то, что трудовых ресурсов предприятия вполне хватало для проведения ремонтных работ, указанный чиновник "привлек" подрядную организацию, вступив в сговор с владельцем частной фирмы, - рассказал руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков,

По согласованию с Харьковской местной прокуратурой №2 в суд направлено обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия и руководителя частного предприятия по факту растраты бюджетных средств в крупных размерах.

Розтрата майже 1,4 млн грн бюджетних коштів — двоє посадовців постануть перед судом За погодженням з Харківською... Posted by Харківська обласна прокуратура on Wednesday, November 11, 2020

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, вчера сообщалось, что на взятке задержан новоизбранный председатель ОТГ на Закарпатье.