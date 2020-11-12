В Украине пока нет эпидемии гриппа, - Ляшко

При этом почти 170 тысяч человек за неделю заразились ОРВИ

При этом почти 170 тысяч человек за неделю заразились ОРВИ

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В большинстве регионов Украины ситуация с гриппом находится на неэпидемиологических уровнях.

Как информирует RegioNews, об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Виктор Ляшко сообщил, что в большинстве регионов Украины ситуация с гриппом находится на неэпидемиологических уровнях. При этом за неделю в стране острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заразились почти 170 тысяч человек. По его словам, из 170 тис. заболевших ОРВИ пациентов, 30% - это дети до 17 лет. По данным нашего дозорного эпидемиологического надзора, сейчас в Украине циркуляция вирусов гриппа не выявлено, - сказал Ляшко. При этом низкий уровень превышения эпидпорога уже зафиксирован в Волынской, Донецкой, Житомирской, Сумской и Черкасской областях. Это свидетельствует, что ситуация усложняется, кроме коронавирусной болезни, еще и другими респираторными вирусными инфекциями, - добавил санврач. Напомним, ранее сообщалось, что в Украине началась вакцинация от гриппа.

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