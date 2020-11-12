В Украине пока нет эпидемии гриппа, - Ляшко
В большинстве регионов Украины ситуация с гриппом находится на неэпидемиологических уровнях.
Как информирует RegioNews, об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Виктор Ляшко сообщил, что в большинстве регионов Украины ситуация с гриппом находится на неэпидемиологических уровнях. При этом за неделю в стране острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заразились почти 170 тысяч человек.
По его словам, из 170 тис. заболевших ОРВИ пациентов, 30% - это дети до 17 лет.
По данным нашего дозорного эпидемиологического надзора, сейчас в Украине циркуляция вирусов гриппа не выявлено, - сказал Ляшко.
При этом низкий уровень превышения эпидпорога уже зафиксирован в Волынской, Донецкой, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.
Это свидетельствует, что ситуация усложняется, кроме коронавирусной болезни, еще и другими респираторными вирусными инфекциями, - добавил санврач.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине началась вакцинация от гриппа.