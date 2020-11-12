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12 листопада 2020, 12:54 4

В Україні поки немає епідемії грипу, - Ляшко

12 листопада 2020, 12:54 4
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При цьому майже 170 тисяч осіб за тиждень заразилися ГРВІ
При цьому майже 170 тисяч осіб за тиждень заразилися ГРВІ
Фото з відкритих джерел
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У більшості регіонів України ситуація з грипом перебуває на неепідеміологічних рівнях.

Як інформує RegioNews, про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко повідомив, що в більшості регіонів України ситуація з грипом перебуває на неепідеміологічних рівнях. При цьому за тиждень у країні гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) заразилися майже 170 тисяч осіб.

За його словами, з 170 тис. хворих на ГРВІ пацієнтів, 30% - це діти до 17 років.

За даними нашого дозорного епідеміологічного нагляду, зараз в Україні циркуляції вірусів грипу не виявлено, - сказав Ляшко.

При цьому низький рівень перевищення епідпорогу вже зафіксований у Волинській, Донецькій, Житомирській, Сумській та Черкаській областях.

Це свідчить, що ситуація ускладнюється, крім коронавірусної хвороби, ще й іншими респіраторними вірусними інфекціями, - додав санлікар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні розпочалася вакцинація від грипу.

вакцина ГРВІ грип епідпоріг МОЗ
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