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10 листопада 2020, 10:32 1

У ДПСУ заявили про дивну ситуацію на пунктах пропуску на Донбасі

10 листопада 2020, 10:32 1
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Зараз функціонують чотири КПВВ в Донецькій і три — в Луганській області
Зараз функціонують чотири КПВВ в Донецькій і три — в Луганській області
Фото з відкритих джерел
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У вівторок, 10 листопада, Україна зі свого боку відновила роботу всіх семи пунктів пропуску, розташованих у зоні ООС на Донбасі.

Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі "Україна 24", пише RegioNews.

Як уточнив представник ДПСУ, зараз функціонують чотири КПВВ в Донецькій і три — в Луганській області, проте, людей на пунктах пропуску практично немає.

"Військовослужбовці знаходяться на місцях і готові до оформлення людей, які готові перетнути лінію розмежування. Водночас ми фіксуємо, що тільки на КПВВ "Щастя" і "Станиця Луганська" невелика група людей прибула, щоби пройти в напрямку окупованих територій. На інших напрямках людей поки немає", — сказав Демченко.

На його думку, відсутність охочих перетнути КПВВ пов'язано з "керівництвом ЛДНР", яке відмовилося відновлювати пропуск громадян зі свого боку: "Це викликає побоювання у людей".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти залишать закритими всі КПВВ, окрім "Оленівки".

Україна карантин прикордонники кордон КПВВ
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