Зеленский предложил Раде прекратить полномочия судей Конституционного суда

Президент просит признать парламент решение КСУ таким, что не создает правовых последствий

Президент просит признать парламент решение КСУ таким, что не создает правовых последствий

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, в соответствии с которыми должны прекратиться полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины, а именно решение КСУ от 27 октября должно быть признано "ничтожным" (таким, что не создает правовых последствий).

Как передает Regionews, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Рады.

Так, согласно законопроекту, Зеленский просит признать решение КСУ от 27 октября "ничтожным" и таким, что принято в условиях реального конфликта интересов.

Речь идет о решении, которым КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, а также заблокировал работу НАПК и системы электронного декларирования.

Законопроект президента предполагает, что Закон Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовный кодекс Украины будут действовать в старой редакции, то есть той, что действовала до принятия КСУ решения от 27 октября.

Также Зеленский выступает за прекращение полномочий всех судей.

Полномочия состава Конституционного суда Украины, действующего на момент принятия решения Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р/2020 по делу № 1-24/2020(393/20), прекращаются со дня вступления в силу этим законом", - говорится в тексте документа, переданного на рассмотрение Рады.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента не исключают замену судей Конституционного суда Украины за скандальные решения относительно декларирования.