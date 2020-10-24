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Оккупанты на Донбассе дважды обстреляли позиции наших воинов, в ВСУ - без потерь
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24 октября 2020, 10:02 4

Оккупанты на Донбассе дважды обстреляли позиции наших воинов, в ВСУ - без потерь

24 октября 2020, 10:02 4
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Сегодня на линии разграничения спокойно
Сегодня на линии разграничения спокойно
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За прошедшие сутки, 23 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Так, недалеко от населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки – подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов не было.

Среди этого отмечается, что с начала текущих суток, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Напомним, 22 октября на Донбассе было зафиксировано четыре обстрела.

Донбасс ООС война военные штаб
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