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Окупанти на Донбасі двічі обстріляли позиції наших воїнів, у ЗСУ - без втрат
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24 жовтня 2020, 10:02 4

Окупанти на Донбасі двічі обстріляли позиції наших воїнів, у ЗСУ - без втрат

24 жовтня 2020, 10:02 4
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Сьогодні на лінії розмежування спокійно
Сьогодні на лінії розмежування спокійно
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Упродовж минулої доби, 23 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це передає RegioNews з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Так, неподалік населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів не було.

З-поміж цього наголошується, що від початку поточної доби, 24 жовтня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 жовтня на Донбасі було зафіксовано чотири обстріли.

Донбас ООС війна військові штаб
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