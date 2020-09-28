На Киевщине правоохранители предупредили убийство столичного бизнесмена

Нападение организовали выходцы из стран Ближнего Востока

Нападение организовали выходцы из стран Ближнего Востока

Фото: СБУ

Во время спецоперации на Киевщине ночью был задержан лидер организованной преступной группировки в попытке убийства столичного бизнесмена. Им оказался 37-летний киевлянин, который уже имел проблемы с законом за преступления, в частности за убийство.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии следствия, ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений организовал вооруженную группу. Злоумышленники пытались ограбить и убить одного из предпринимателей Киева. Нападавшие – уроженцы Ближнего Востока, которые обоснованно подозреваются в совершении разбойных нападений на территории столичной области.

Для этого лидер банды планировал ночью из засады обстрелять автомобиль бизнесмена, в котором он перевозил 200 тысяч долларов, и завладеть наличностью", - говорится в сообщении.

Для предотвращения преступления сотрудники СБУ совместно со спецподразделением полиции КОРД отбили нападение и задержали главаря группировки, который оказывал активное сопротивление правоохранителям.

Во время проведения неотложных следственных действий на месте совершения преступления, при обыске автомобиля злоумышленников и по адресам проживания подозреваемых, правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, кастет, мобильные терминалы, банковские карточки, пакеты с деньгами, пластиковую маску.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению других подобных преступлений.

Напомним, 12 сентября сотрудники контрразведки СБУ задержали жителя Одесской области, который пытался устроить теракт в Ровно на областном водоканале.