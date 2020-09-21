Во время стрельб на полигоне "Юг" случился пожар
Во время проведения штатных стрельб, на полигоне оперативного командования «Юг» произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям личного состава, привлекаемого для проведения учений, и представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, распространение огня было прекращено и сейчас продолжается ликвидация последствий пожара.
Для тушения было задействовано соответствующую дежурную пожарную технику и авиацию.
Личный состав и технические средства не пострадали.
Во время проведения штатных стрельб, на полигоне оперативного командования "Юг" произошло возгорание сухой травы в поле...Опубликовано Генеральный штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Понедельник, 21 сентября 2020 г.
Напомним, на Житомирщине вблизи леса горела свалка.