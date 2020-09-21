Во время стрельб на полигоне "Юг" случился пожар

Загорелся сухостой и сухая трава

Загорелся сухостой и сухая трава

Фото: Facebook

Во время проведения штатных стрельб, на полигоне оперативного командования «Юг» произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям личного состава, привлекаемого для проведения учений, и представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, распространение огня было прекращено и сейчас продолжается ликвидация последствий пожара.

Для тушения было задействовано соответствующую дежурную пожарную технику и авиацию.

Личный состав и технические средства не пострадали.

Напомним, на Житомирщине вблизи леса горела свалка.