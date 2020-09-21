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21 сентября 2020, 20:34

Во время стрельб на полигоне "Юг" случился пожар

21 сентября 2020, 20:34
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Загорелся сухостой и сухая трава
Загорелся сухостой и сухая трава
Фото: Facebook
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Во время проведения штатных стрельб, на полигоне оперативного командования «Юг» произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям личного состава, привлекаемого для проведения учений, и представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, распространение огня было прекращено и сейчас продолжается ликвидация последствий пожара.

Для тушения было задействовано соответствующую дежурную пожарную технику и авиацию.

Личный состав и технические средства не пострадали.

Во время проведения штатных стрельб, на полигоне оперативного командования "Юг" произошло возгорание сухой травы в поле...

Опубликовано Генеральный штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Понедельник, 21 сентября 2020 г.

Напомним, на Житомирщине вблизи леса горела свалка.

стрельба пожар огонь ГСЧС ВСУ
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