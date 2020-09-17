К протесту шахтеров на Днепропетровщине присоединились железнодорожники

Работники грозят объявить "итальянскую забастовку"

Работники грозят объявить "итальянскую забастовку"

Фото: из открытых источников

Работники "Криворожского локомотивного депо" присоединились к акции протеста горняков шахт "Криворожского железорудного комбината". Их беспокоит беззаконие и "низкое положение" людей труда в области.

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

К акции протеста горняков шахт "Октябрьская", "Родина, "Терновская", "Гвардейская" (КЖРК) присоединяется трудовой коллектив работников-железнодорожников Кривбасса", - заявил Волынец.

По его словам, Первичная профсоюзная организация (ППО) Свободного профсоюза железнодорожников Украины Криворожского локомотивного депо обратилась с открытым письмом к мэру Кривого Рога Юрию Вилкулу, в котором сообщила о своем решении присоединиться к акции протеста шахтеров КЖРК.

"В тексте письма говорится, что работники недовольны беззаконием и "низким положением" человека труда Кривбасса. Заявляется о нарушении трудового законодательства в сферах: оплаты труда, льготного пенсионного обеспечения, права на отпуск. Отмечается, что часть сотрудников работают в экологически загрязненных районах города, коллектив вынужден работать на устаревших и технически неисправных локомотивах", - цитирует Волынец.

Среди требований, которые выдвигают железнодорожники - повышения зарплат не менее, чем на 25%, просмотр уровня надбавок и дополнительных благ, а также приведение подвижного состава техники в надлежащее состояние.

Волынец подчеркнул, что в случае, если требования трудового коллектива будут проигнорированы властями, руководством Укрзализныци, с 29 сентября работники Криворожского локомотивного ДЕПО объявят итальянскую забастовку "работа по инструкции".

Напомним, в Кривом Роге пятнадцатые сутки под землей бастуют 179 горняков на четырех шахтах "Криворожского железорудного комбината".