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Полиция снова открыла дело за нарушение избирательного процесса
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20 сентября 2020, 11:42 2

Полиция снова открыла дело за нарушение избирательного процесса

20 сентября 2020, 11:42 2
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В ЕРДР внесены сведения о 43 уголовных правонарушений
В ЕРДР внесены сведения о 43 уголовных правонарушений
Фото из открытых источников
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За минувшие сутки, 19 сентября, полицейские открыли еще одно уголовное производство по факту нарушения избирательного процесса.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает RegioNews.

Отмечается, что всего в течение суток в полицию поступило 57 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

"С начала избирательного процесса территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 438 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - отметили в МВД.

В ЕРДР внесены сведения о 43 уголовных правонарушений: 25 – связанные с нарушением избирательного законодательства, 18 – связанные с избирательным процессом.

Напомним, правоохранители 18 сентября открыли четыре уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса на местных выборах.

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