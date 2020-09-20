Полиция снова открыла дело за нарушение избирательного процесса

В ЕРДР внесены сведения о 43 уголовных правонарушений

В ЕРДР внесены сведения о 43 уголовных правонарушений

Фото из открытых источников

За минувшие сутки, 19 сентября, полицейские открыли еще одно уголовное производство по факту нарушения избирательного процесса.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает RegioNews.

Отмечается, что всего в течение суток в полицию поступило 57 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

"С начала избирательного процесса территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 438 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - отметили в МВД.

В ЕРДР внесены сведения о 43 уголовных правонарушений: 25 – связанные с нарушением избирательного законодательства, 18 – связанные с избирательным процессом.

Напомним, правоохранители 18 сентября открыли четыре уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса на местных выборах.