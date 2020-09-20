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Поліція знову відкрила справу через порушення виборчого процесу
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20 вересня 2020, 11:42 2

Поліція знову відкрила справу через порушення виборчого процесу

20 вересня 2020, 11:42 2
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До ЄРДР внесено відомості щодо 43 кримінальних правопорушень
До ЄРДР внесено відомості щодо 43 кримінальних правопорушень
Фото з відкритих джерел
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За минулу добу, 19 вересня, поліцейські відкрили ще одне кримінальне провадження за фактом порушення виборчого процесу.

Про це повідомили у пресслужбі МВС, передає RegioNews.

Зазначається, що усього упродовж доби до поліції надійшло 57 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

"З початку виборчого процесу територіальні органи Нацполіції зареєстрували 438 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом", - зазначили в МВС.

До ЄРДР внесено відомості щодо 43 кримінальних правопорушень: 25 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 18 – пов’язані з виборчим процесом.

Нагадаємо, правоохоронці 18 вересня відкрили чотири кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу на місцевих виборах.

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