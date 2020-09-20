Поліція знову відкрила справу через порушення виборчого процесу

До ЄРДР внесено відомості щодо 43 кримінальних правопорушень

До ЄРДР внесено відомості щодо 43 кримінальних правопорушень

Фото з відкритих джерел

За минулу добу, 19 вересня, поліцейські відкрили ще одне кримінальне провадження за фактом порушення виборчого процесу.

Про це повідомили у пресслужбі МВС, передає RegioNews.

Зазначається, що усього упродовж доби до поліції надійшло 57 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

"З початку виборчого процесу територіальні органи Нацполіції зареєстрували 438 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом", - зазначили в МВС.

До ЄРДР внесено відомості щодо 43 кримінальних правопорушень: 25 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 18 – пов’язані з виборчим процесом.

Нагадаємо, правоохоронці 18 вересня відкрили чотири кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу на місцевих виборах.