Поліція знову відкрила справу через порушення виборчого процесу
До ЄРДР внесено відомості щодо 43 кримінальних правопорушень
До ЄРДР внесено відомості щодо 43 кримінальних правопорушень
За минулу добу, 19 вересня, поліцейські відкрили ще одне кримінальне провадження за фактом порушення виборчого процесу.
Про це повідомили у пресслужбі МВС, передає RegioNews.
Зазначається, що усього упродовж доби до поліції надійшло 57 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.
"З початку виборчого процесу територіальні органи Нацполіції зареєстрували 438 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом", - зазначили в МВС.
До ЄРДР внесено відомості щодо 43 кримінальних правопорушень: 25 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 18 – пов’язані з виборчим процесом.
Нагадаємо, правоохоронці 18 вересня відкрили чотири кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу на місцевих виборах.
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