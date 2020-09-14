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14 сентября 2020, 10:52 2

На Черкасчине поймали "воздушного" контрабандиста, который перевозил табак за границу

14 сентября 2020, 10:52 2
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Мужчина четыре раза нелегально перевозил табачные изделия
Мужчина четыре раза нелегально перевозил табачные изделия
ГСЧС
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Пограничники задержали пилота и изъяли сверхлегкий самолет Zenith без бортового номера, что нарушал границу с Румынией в Черновицкой области.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передает RegioNews.

Контрабандиста задержали в Черкасской области в селе Хлыстуновка. Мужчина как раз вернулся из Буковины, где в ночь с 11 на 12 сентября четыре раза залетал в воздушное пространство Румынии, нелегально перевозя табачные изделия.

"Все факты противоправных действий пилота пограничники задокументировали с помощью стационарного тепловизора на базе автомобиля Volkswagen и приборов для ночного наблюдения", — отметили в ГПСУ.

У контрабандиста изъяли сверхлегкий самолет типа Zenith без бортового номера.

В действиях пилота усматривают признаки преступления по ст. 334 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил международных полетов).

Напомним, в порту под Одессой нашли рекордную партию кокаина на более 17 млн долларов.

полиция контрабанда самолет ГСЧС Черкасская область
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