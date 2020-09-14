На Черкащині пов'язали "повітряного" контрабандиста, який перевозив тютюн за кордон
Прикордонники затримали пілота та вилучили надлегкий літак Zenith без бортового номера, що порушував кордон з Румунією у Чернівецькій області.
Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, передає RegioNews.
Контрабандиста затримали у Черкаській області в селі Хлистунівка. Чоловік якраз повернувся з Буковини, де в ніч з 11 на 12 вересня чотири рази залітав у повітряний простір Румунії, нелегально перевозячи тютюнові вироби.
"Всі факти протиправних дій пілота прикордонники задокументували за допомогою стаціонарного тепловізора на базі автомобіля Volkswagen і приладів для нічного спостереження", — зауважили у ДПСУ.
У контрабандиста вилучили надлегкий літак типу Zenith без бортового номера.
У діях пілота вбачають ознаки злочину за ст. 334 Кримінального кодексу України (порушення правил міжнародних польотів).
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