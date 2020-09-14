На Черкащині пов'язали "повітряного" контрабандиста, який перевозив тютюн за кордон

Чоловік чотири рази нелегально перевозив тютюнові вироби

Чоловік чотири рази нелегально перевозив тютюнові вироби

ДСНС

Прикордонники затримали пілота та вилучили надлегкий літак Zenith без бортового номера, що порушував кордон з Румунією у Чернівецькій області.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, передає RegioNews.

Контрабандиста затримали у Черкаській області в селі Хлистунівка. Чоловік якраз повернувся з Буковини, де в ніч з 11 на 12 вересня чотири рази залітав у повітряний простір Румунії, нелегально перевозячи тютюнові вироби.

"Всі факти протиправних дій пілота прикордонники задокументували за допомогою стаціонарного тепловізора на базі автомобіля Volkswagen і приладів для нічного спостереження", — зауважили у ДПСУ.

У контрабандиста вилучили надлегкий літак типу Zenith без бортового номера.

У діях пілота вбачають ознаки злочину за ст. 334 Кримінального кодексу України (порушення правил міжнародних польотів).

Нагадаємо, в порту під Одесою найшли рекордну партію кокаїну на понад 17 млн доларів.