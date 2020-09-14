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14 вересня 2020, 10:52 2

На Черкащині пов'язали "повітряного" контрабандиста, який перевозив тютюн за кордон

14 вересня 2020, 10:52 2
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Чоловік чотири рази нелегально перевозив тютюнові вироби
Чоловік чотири рази нелегально перевозив тютюнові вироби
ДСНС
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Прикордонники затримали пілота та вилучили надлегкий літак Zenith без бортового номера, що порушував кордон з Румунією у Чернівецькій області.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, передає RegioNews.

Контрабандиста затримали у Черкаській області в селі Хлистунівка. Чоловік якраз повернувся з Буковини, де в ніч з 11 на 12 вересня чотири рази залітав у повітряний простір Румунії, нелегально перевозячи тютюнові вироби.

"Всі факти протиправних дій пілота прикордонники задокументували за допомогою стаціонарного тепловізора на базі автомобіля Volkswagen і приладів для нічного спостереження", — зауважили у ДПСУ.

У контрабандиста вилучили надлегкий літак типу Zenith без бортового номера.

У діях пілота вбачають ознаки злочину за ст. 334 Кримінального кодексу України (порушення правил міжнародних польотів).

Нагадаємо, в порту під Одесою найшли рекордну партію кокаїну на понад 17 млн доларів.

поліція контрабанда літак ДСНС Черкаська область
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