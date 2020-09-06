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06 сентября 2020, 11:46 5

Пожары на востоке Украины: продолжается тушение очагов, пропали двое военнослужащих

06 сентября 2020, 11:46 5
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Угрозы населенным пунктам уже нет
Угрозы населенным пунктам уже нет
Фото: ГСЧС
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В Украине продолжают тушение пожаров на Луганщине и в Харьковской области. Открытого огня уже нет, однако очаги возгорания еще продолжают тлеть.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"По состоянию на 6 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в Луганской области угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 12 минерализованных полос для защиты газорегуляторного пункта вблизи села Лобачево. Пожары тушат по периметру в доступных местах.

Всего на территории области к тушению пожаров привлечены 359 человек и 90 единиц техники.

В Харьковской области открытого огня не наблюдается. Осуществляется тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра. К тушению привлечены 189 человек и 31 единица техники.

Также отмечается, что во время тушения пожара, от личного состава ООС пламя отрезало двух военнослужащих. Их поиски продолжаются.

Напомним, на днях во время ликвидации пожара на Луганщине погиб защитник Украины.

ООС пожар Луганщина спасатели ГСЧС Харьковская область
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