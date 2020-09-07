В Херсоне злоумышленник во время побега наехал на полицейского и протащил его на капоте с полкилометра

Его подозревают в хранении наркотиков

Его подозревают в хранении наркотиков

В Херсоне полиция задержала мужчину, который сбил оперативника и пытался убежать.

Как передает RegioNews, об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Правоохранители проводили обыск у жителя Херсона в рамках уголовного производства, начатого по факту хранения наркотиков. Однако, хозяин дома сел в автомобиль и пытался скрыться со двора, совершив наезд на 24-летнего оперуполномоченного полиции.

Отмечается, что злоумышленник протащил полицейского на капоте около полкилометра. По материалам внутренней безопасности полиции было внесено сведения в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители немедленно начали поиск злоумышленника.

"Вскоре сотрудники УВБ НПУ установили, что беглец пытается покинуть пределы области. На 11 километре от стационарного поста "Пассат", что на автотрассе "Херсон-Джанкой-Феодосия", оперативники внутренней безопасности полиции и сотрудники Управления патрульной полиции в Херсонской области догнали мужчину и задержали его в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса", - сказано в сообщении.

Пока херсонцу сообщено о подозрении по ч.2 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса и помещен в изолятор временного содержания. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, в Николаеве во время задержания полицией умер 29-летний мужчина.