В Харькове в жилой дом бросили гранату
В ночь на 5 сентября в Холодногорском районе Харькова неизвестный бросил гранату Ф-1 во двор частного дома по улице Дмитрия Вишневецкого.
Об этом сообщил отдел коммуникации Харьковской полиции, пишет RegioNews.
"5 сентября около 04:00 в полицию поступила информация о том, что неизвестный бросил взрывное устройство во двор частного дома по улице Дмитрия Вишневецкого. По адресу выезжали руководство, следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и сотрудники взрывотехнического управления областного главка полиции. В ходе осмотра специалисты предварительно установили, что взорвалась ручная граната Ф-1", - сказано в сообщении.
В результате взрыва повреждены два автомобиля, которые стояли во дворе, стена дома и забор. В настоящее время полицией принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных к ней людей.
Напомним, на днях на Харьковщине полиция обнаружила масштабный тайник с боеприпасами.