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05 сентября 2020, 16:10 2

В Харькове в жилой дом бросили гранату

05 сентября 2020, 16:10 2
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Это произошло ночью
Это произошло ночью
Фото: Нацполиция
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В ночь на 5 сентября в Холодногорском районе Харькова неизвестный бросил гранату Ф-1 во двор частного дома по улице Дмитрия Вишневецкого.

Об этом сообщил отдел коммуникации Харьковской полиции, пишет RegioNews.

"5 сентября около 04:00 в полицию поступила информация о том, что неизвестный бросил взрывное устройство во двор частного дома по улице Дмитрия Вишневецкого. По адресу выезжали руководство, следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и сотрудники взрывотехнического управления областного главка полиции. В ходе осмотра специалисты предварительно установили, что взорвалась ручная граната Ф-1", - сказано в сообщении.

В результате взрыва повреждены два автомобиля, которые стояли во дворе, стена дома и забор. В настоящее время полицией принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных к ней людей.

Напомним, на днях на Харьковщине полиция обнаружила масштабный тайник с боеприпасами.

криминал полиция Харьков Дом Граната
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