В Харькове в жилой дом бросили гранату

Это произошло ночью

Это произошло ночью

Фото: Нацполиция

В ночь на 5 сентября в Холодногорском районе Харькова неизвестный бросил гранату Ф-1 во двор частного дома по улице Дмитрия Вишневецкого.

Об этом сообщил отдел коммуникации Харьковской полиции, пишет RegioNews.

"5 сентября около 04:00 в полицию поступила информация о том, что неизвестный бросил взрывное устройство во двор частного дома по улице Дмитрия Вишневецкого. По адресу выезжали руководство, следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и сотрудники взрывотехнического управления областного главка полиции. В ходе осмотра специалисты предварительно установили, что взорвалась ручная граната Ф-1", - сказано в сообщении.

В результате взрыва повреждены два автомобиля, которые стояли во дворе, стена дома и забор. В настоящее время полицией принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных к ней людей.

Напомним, на днях на Харьковщине полиция обнаружила масштабный тайник с боеприпасами.