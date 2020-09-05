У Харкові в житловий будинок кинули гранату

Це сталося вночі

Це сталося вночі

Фото: Нацполіція

В ніч на 5 вересня в Холодногірському районі Харкова невідома особа кинула гранату Ф-1 у двір приватного будинку по вулиці Дмитра Вишневецького.

Про це повідомив відділ комунікації Харківської поліції, пише RegioNews.

"5 вересня близько 04:00 до поліції надійшла інформація про те, що невідомий кинув вибуховий пристрій у двір приватного будинку по вулиці Дмитра Вишневецького. За адресою виїжджали керівництво, слідчо-оперативна група Холодногірського відділу поліції та співробітники вибухотехнічного управління обласного главку поліції. В ході огляду фахівці попередньо встановили, що вибухнула ручна граната Ф-1", - сказано в повідомленні.

Внаслідок вибуху пошкоджені дві автівки, які стояли у дворі, стіна будинку та паркан. Наразі поліцією вживаються заходи щодо встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб.

Нагадаємо, днями на Харківщині поліція виявила масштабну схованку із боєприпасами.