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05 вересня 2020, 16:10 2

У Харкові в житловий будинок кинули гранату

05 вересня 2020, 16:10 2
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Це сталося вночі
Це сталося вночі
Фото: Нацполіція
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В ніч на 5 вересня в Холодногірському районі Харкова невідома особа кинула гранату Ф-1 у двір приватного будинку по вулиці Дмитра Вишневецького.

Про це повідомив відділ комунікації Харківської поліції, пише RegioNews.

"5 вересня близько 04:00 до поліції надійшла інформація про те, що невідомий кинув вибуховий пристрій у двір приватного будинку по вулиці Дмитра Вишневецького. За адресою виїжджали керівництво, слідчо-оперативна група Холодногірського відділу поліції та співробітники вибухотехнічного управління обласного главку поліції. В ході огляду фахівці попередньо встановили, що вибухнула ручна граната Ф-1", - сказано в повідомленні.

Внаслідок вибуху пошкоджені дві автівки, які стояли у дворі, стіна будинку та паркан. Наразі поліцією вживаються заходи щодо встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб.

Нагадаємо, днями на Харківщині поліція виявила масштабну схованку із боєприпасами.

кримінал поліція Харьків Будинок Граната
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