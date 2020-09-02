Адвокати подали апеляцію на запобіжний захід Антоненку у справі Шеремета

За словами захисників, прокурор не обґрунтував жоден з ризиків, зазначених в його клопотанні

За словами захисників, прокурор не обґрунтував жоден з ризиків, зазначених в його клопотанні

Фото: Liga.net

Суд, ухвалюючи рішення про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для обвинуваченого у справі про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка, довільно встановив ризики втечі і незаконного впливу на свідків.

Про це йдеться в апеляції, поданої адвокатами Андрія Антоненка (Ріффмайстера), передає RegioNews з посиланням на сайт СЕНС Україна.

Зазначається, що постанова підлягає оскарженню тільки в частині обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

В апеляційній скарзі Дмитро Круговий, зокрема, зазначає, що прокурор не обґрунтував жоден з ризиків, зазначених в його клопотанні, суд довільно встановив ризик втечі і ризик незаконного впливу на свідків (потерпілих), керуючись при цьому виключно вагою інкримінованого діяння, а в частини вагомості доказів — тільки їх номінальним перерахуванням — реєстром матеріалів, не враховуючи принцип Летелʼє, за яким ризик втечі зменшується з плином часу, яким би він не був коротким. Після пом'якшення заходів іншим обвинуваченим ніяких негативних наслідків не настало, зазначає захист, що побічно підтверджує безпідставність тверджень суду про тримання пана Антоненка під вартою як єдино можливий спосіб усунення ризиків.

"Повний текст постанови не був проголошений 28.08.2020, як було в ній зазначено, захист отримав його тільки в понеділок, 31.08.2020. На наступний день апеляція була подана в Шевченківський суд", — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 18 серпня ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, вручили обвинувальний акт.