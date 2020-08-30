На Николаевщине пьяный мужчина "заминировал" автобус и автомобиль

Полиция начала уголовное производство

Полиция начала уголовное производство

В Николаевской области полицейские задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который сообщил о "минировании" рейсового автобуса и автомобиля.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в сообщении областной полиции.

29 августа около 17:30 по спецлинии 102 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что на территории междугородного автовокзала заминированы рейсовый автобус и припаркованный рядом с ним автомобиль Mazda.

Учитывая информацию об угрозе взрыва, правоохранители оцепили район возможной опасности, чтобы избежать возможных жертв, и обеспечили охрану прилегающей территории.

Сотрудники взрывотехнической службы ГУНП и кинолог со служебной собакой провели тщательное обследование транспортных средств, где, вероятно, были заложены взрывные устройства и никаких предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, специалисты не обнаружили.

Личность мужчины, который совершил это уголовное преступление, была установлена ​​уже через 15 минут после вызова спецназовцами совместно с работниками частной охранной фирмы автовокзала.

Им оказался 32-летний житель Кривого Рога. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что оказался в Николаеве, направляясь к родному городу из Одессы. Пока ожидал свой автобус, употреблял спиртное, а потом решил позвонить на 102 с таким сообщением.

Следователи Ингульского отдела полиции задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мобильный телефон, с которого он совершил звонок, изъяли.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, 18 августа неизвестные "заминировали" морской порт в Николаеве.