В районе ООС разоблачили схему хищения продуктов для раненых бойцов

Стоимость украденных продуктов составила более миллиона гривен

Стоимость украденных продуктов составила более миллиона гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя командира одного из военных мобильных госпиталей Луганщины на хищении продуктов питания, предназначенных для участников боевых действий.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

По версии следствия, пользуясь служебным положением, чиновник приказывал подчиненным выделять для питания раненых бойцов меньшее количество продуктов. "Избыток" продовольствия он сбывал в местные заведения розничной торговли.

Правоохранители задокументировали 3 факта присвоения и реализации пищевых продуктов из военного госпиталя.

Задержали тиловика согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время продажи очередной партии похищенных продуктов питания.

Во время обысков по месту службы злоумышленника и в ряде торговых заведений обнаружено похищенный провиант и документацию, которая подтверждает противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства заместителю командира госпиталя сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к сделке.

Напомним, в двух областях чиновники незаконно присваивали соцвыплаты участников АТО .